Bárbara Evans revela que adiou casamento religioso para 2022: Não quero casar grávida

27/09/2021 | 13:10



O vestido de noiva vai ter que esperar! Já casada no civil, Bárbara Evans contou para os fãs que remarcou a data do casamento religioso para dezembro de 2020. A modelo, que está grávida após enfrentar um longo processo de fertilização in vitro, já adiou a cerimônia com o marido, Gustavo Theodoro, algumas vezes e, agora, ela explica o motivo:

- Não quero casar grávida, disse nos Stories, em resposta ao questionamento de um internauta.

Além disso, Bárbara revelou que já tem alguns nomes para o bebê, mas ainda vai deixar a galera na curiosidade.

- Nomes diferentes, mas nem tanto. Eu já quero contar, óbvio, mas o marido não deixa!