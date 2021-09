Smart Controle Universal permite comandar casa via celular

Da Redação, com assessoria

27/09/2021



A tecnologia já permite às pessoas controlar a casa e os objetos remotamente. Essa tarefa, contudo, pode ser facilitada com ajuda de uma central. O Smart Controle Universal, da Positivo Casa Inteligente, por exemplo, oferece a chance de comandar diversos aparelhos eletrônicos diretamente de um smartphone, sem a necessidade de usar os controles remotos de cada um desses produtos. A seguir, saiba mais sobre seus benefícios.

Aposente os controles remotos

“Uma das principais vantagens de poder controlar a casa é concentrar em um único smartphone todos os comandos que você precisa dar aos objetos. Isso inclui câmeras, plugues, lâmpadas e, claro, os eletrodomésticos”, comenta José Ricardo Tobias, responsável pela unidade de negócios Positivo Casa Inteligente.

O Smart Controle Universal é comandado por um aplicativo gratuito que já apresenta automaticamente uma lista de aparelhos que podem ser sincronizados. Além disso, o usuário que tiver um eletroeletrônico ativado por infravermelho e quiser adicioná-lo a essa seleção, basta selecionar a opção DIY no app e seguir um passo a passo para realizar a atualização.

Nada de pagar para instalar

Outro benefício do Smart Controle Universal é a facilidade para instalar. Depois de tirar o produto da caixa, basta conectá-lo à tomada, pressionar o botão reset por cinco segundos e aguardar a luz de LED começar a piscar. Em seguida, é só abrir o aplicativo da Positivo Casa Inteligente, selecionar o Smart Controle Universal e seguir as orientações exibidas na tela para se conectar à rede Wi-Fi do ambiente.

Solte a voz

O Smart Controle Universal pode ser ativado por comando de voz por meio do Google Assistente e da Alexa. “Se o usuário já tiver uma assistente virtual do Google ou da Amazon só precisa dizer ‘Ok, Google, ligar o ar-condicionado’ ou ‘Alexa, aumentar o volume da televisão’, entre outros inúmeros comandos”, diz Tobias.

Personalize cenas de acordo com sua rotina

O aplicativo da Positivo Casa Inteligente permite ao usuário criar regras e cenas para automatizar a casa, inclusive interagindo com outros produtos. “Se o usuário acorda todo dia em determinado horário e gosta de ligar a TV para assistir ao telejornal, ele pode programar o controle para ligar a televisão no horário e canal desejado. O mesmo vale para demais objetos pareados”, afirma o especialista.

O Smart Controle Universal conta com área de cobertura de 360° e pode ser comandado a até 10 metros de distância pelo smartphone. Tem apenas 7,1 cm de largura e de profundidade e pesa 80g. Vem ainda com um guia rápido de utilização, certificado de garantia, cabo micro USB e adaptador de energia. Está disponível a partir de R$ 152 para pagamentos via boleto ou Pix no site da Positivo Casa Inteligente.