Príncipe Andrew coloca chalé à venda por 127 milhões de reais para fugir de processo por dívida

27/09/2021 | 12:11



Ao que parece, príncipe Andrew adora se envolver em polêmicas. Desta vez, o filho da Rainha Elizabeth II colocou à venda a única propriedade que estava em seu nome, um chalé na Suíça avaliado em mais de 127 milhões de reais, para fugir de um processo.

De acordo com o jornal The Times of London, a residência foi comprada em 2014, com o financiamento privado da rainha, e tinha o intuito de ser um investimento familiar a longo prazo, no entanto, a ideia não deu muito certo, e a ex-proprietária, Isabelle de Rouvre, processou o príncipe por não ter pagado a última parcela da dívida, no valor de 48 milhões de reais.

O local possui sete quartos, além de uma estação de esqui privada. Você teria coragem de comprá-lo?