Rico Melquiades e Tati Quebra Barraco discutem aos gritos em A Fazenda 13

27/09/2021 | 12:10



Parece que, de agora em diante, vai ser fogo no feno atrás de fogo no feno em A Fazenda 13! Depois que uma série de acontecimentos - como a primeira eliminação, a desistência de Medrado e a expulsão de Nego do Borel - terem agitado a vida dos peões, a Prova de Fogo que rolou no último domingo, dia 26, fez com que mais tretas explodissem dentro da sede.

A começar por Rico Melquíades, que ganhou a dinâmica e conquistou o poder do lampião, e Tati Quebra Barraco, que protagonizaram um verdadeiro bate-boca durante a madrugada desta segunda-feira, dia 27! A discussão ocorreu enquanto Rico e outros peões imaginavam que escolha tomariam se tivessem que optar por um carro ou por imunidade dentro do jogo. Acontece que, quando o influenciador e alguns colegas afirmaram que ficariam com a imunidade, Tati resolveu se meter e críticas a decisão dos peões, originando a briga:

Você se intrometeu. Você foi chamada na conversa?, disparou Rico;

E você, foi chamado?, rebateu Tati;

Eu estava na conversa, defendeu-se o influenciador;

E eu cheguei. Qual o problema? Me meti e vou me meter aonde quiser me meter, decretou Quebra Barraco;

Quando você for chamada! Você é Quebra Barraco e eu também! Aqui encontra um igual a você. É olho por olho, dente por dente, completou Melquiades.

Daí em diante, a gritaria só aumentou e Rico chegou até mesmo a subir na mesinha da sala, fazendo com que os demais participantes afastassem os dois. Eita!

E a discussão entre os dois parece ter acendido o pavio dos demais confinados, já que, na sequência, MC Gui e Erika Schneider protagonizaram uma nova discussão! Isso porque a fazendeira da semana alegou que iria escolher a imunidade e foi alfinetada pelo funkeiro, que relembrou as reclamações da moça depois que Arcrebiano roubou sete mil reais do dinheiro que ela havia conquistado:

Você chorou por perder sete mil reais, apontou o cantor;

Eu estava entre imunidade e alguma coisa no dia? Você decide o que eu acho? Se eu tô falando agora que prefiro a imunidade, você decide então o que eu acho, devolveu a loira;

Eu posso ter minha opinião? Pra mim é hipocrisia sua. Por que você reclama tanto dos sete mil? Desculpa aí, fazendeira. Eu posso expressar a minha opinião. Eu não tenho medo não, só porque ela tá com o chapéu na cabeça, provocou MC Gui.

E as discussões parecem ter estressado os demais participantes, já que Mussunzinho chegou a reclamar da gritaria e afirmou que os confinados estão esquecendo que tudo se trata de um jogo ao levar as coisas para o lado pessoal. Eita! Apesar disso, o ator acabou admitindo que concorda com MC Gui sobre as críticas à postura de Erika como fazendeira: os dois trocaram palavras com Tati e Gui Araújo sobre o assunto, e os quatro afirmaram que ela irá se dar mal depois que perder o chapéu.

Para piorar a situação, o humor dos peões não deve melhorar ao longo do dia, já que a sede enfrenta uma punição de 24 horas sem água quente - isso porque Erasmo Viana foi ao banheiro sem microfone. Xi...