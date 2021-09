Lena Dunham se casa com namorado, Luis Felber

27/09/2021 | 12:10



Lena Dunham oficializou a relação com o namorado! Segundo informações da revista norte-americana People, a atriz se casou com Luis Felber no último final de semana.

Ainda de acordo com a revista, a artista de 35 anos de idade confirmou que estava namorando o músico durante uma entrevista ao The New York Times, divulgada em abril de 2021.

Vale lembrar que o último relacionamento público da atriz que ganhou destaque na série Girls foi com o produtor musical e compositor Jack Antonoff.