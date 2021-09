Vai empreender? 5 sites para criar logos de graça

Marcella Blass

Independentemente do nicho, toda marca precisa ter o seu logotipo. Apesar de parecer uma tarefa complexa, com o avanço da internet ficou muito mais fácil produzir essas imagens personalizadas. Para te ajudar nessa jornada, o 33Giga fez uma lista com cinco sites para criar logos de graça. Confira!

É importante lembrar que boa parte das plataformas oferece logos de graça apenas em versão para internet. Se você busca material para impressão, ou para qualquer outro uso que precise de uma definição maior, leia com atenção os termos do site.

Muito conhecida entre os usuários e estudantes que montam peças de design no dia a dia, o Canva é uma plataforma super completa para criação de logos. Com uma grande quantidade de modelos pré-prontos, é possível criar um logotipo de graça em poucos minutos. Mas há também a opção de começar do zero em uma tela em branco e ir construindo sua identidade com as muitas ferramentas que o site oferece.

Com uma interface bastante intuitiva, o site te guia na criação do seu logo. O processo acontece em três passos: selecionar o seu setor, adicionar o nome da empresa e informar um slogan (se tiver). Depois, basta clicar no botão Criar meu design. Você ainda vai poder personalizar mais alguns detalhes de acordo com o que imagina para o resultado final e, na sequência, já vai visualizar na tela uma série de sugestões de logotipos relacionados.

Mais uma opção muito rápida e prática de criação de logos, a plataforma também funciona em três passos. O primeiro é fornecer o nome da sua empresa e selecionar seus estilos preferidos de design e fontes. Com base nisso, um algoritmo vai sugerir uma série de logomarcas que têm a ver com o seu negócio. Você pode usar o original ou personalizá-lo como preferir. O ultimo passo é o download, que pode ser feito em PNG e vetorial.

Basta informar o nome da empresa e o setor de atuação pare ter na tela uma série de logos à disposição. O FreeLogoDesign capricha bastante nas sugestões, passando a sensação de logotipos realmente profissionais. Quando você escolher o que mais tem a ver com a estética da sua empresa, é possível, ainda, editá-lo livremente (com textos, ícones, formas e imagens adicionadas do próprio computador) para deixar a imagem mais a sua cara.

Se o seu objetivo é criar um logo do zero, totalmente original, esse é o site que procura. Ele se baseia em uma página de desenho, na qual você tem à mão uma série de ferramentas básicas para criar seu design com formas, textos, cores e figuras genéricas.