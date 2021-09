Michel Teló faz linda homenagem ao vencedor do The Voice Kids

27/09/2021 | 11:11



No último domingo, dia 26, aconteceu a final do The Voice Kids e Gustavo Bardim acabou sendo o grande vencedor da temporada. E Michel Teló que era o técnico da criança acabou indo até as suas redes sociais para fazer uma homenagem ao pequeno vencedor.

Na primeira publicação, Teló resolveu publicar uma selfie ao lado de Gustavo onde eles aparecerem altamente sorridentes, segurando o grande troféu e na legenda da publicação ele escreveu:

O mérito é todo dele. A luz, o cantar, a técnica, o brilho! Deus te abençoe , Gustavo! Que seja um caminho de muito luz, amor e música! Você merece! Conte comigo sempre! A caminhada tá só começando! Vamo firme, campeão!

Já na segunda publicação, Michel Teló escolheu fazer uma galeria e postar diversas fotos de diferentes momento da final do The Voice Kids e na legenda da publicação o que não faltaram foram elogios.

Que a gente continue com esse brilho no olhar! Que a gente sempre tenha força pra seguir em frente! Que o amor pela música sempre seja o motivo principal! Que a gente não desista de jeito nenhum com os obstáculos que a vida nos impõe. Que a gente siga firme e fortes em busca do nosso sonho. Não foi fácil até aqui, não é a fácil a caminhada. Mas é nessa caminhada que seguimos felizes, afinal, estamos em busca do nosso sonho, não é? Boa sorte, meu companheirinho Gustavo! Deus te abençoe muito! Siga firme!