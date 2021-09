Razer Gold já pode ser usado em compras de jogos de PlayStation e Xbox

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/09/2021 | 10:48



Jogadores de PlayStation e Xbox já podem usar o Razer Gold, serviço de crédito unificado da Razer, para a compra de jogos nas duas plataformas. Os usuários também contam com opções de assinatura para Xbox Live, Xbox Game Pass e PlayStation Plus.

A novidade ainda traz uma promoção exclusiva. Até quinta-feira (30), todos que adquirirem PINs de PlayStation ou Xbox receberão até 50% de gold back para a próxima compra, com limite máximo de R$ 50. Para participar, basta ter uma conta nos consoles e registrada no Brasil. Depois, é só aplicar o código promocional “CONSOLENARAZERGOLD” na hora da compra no Razer Gold.

O Razer Silver, programa de fidelidade do Razer Gold, é outra vantagem estendida aos jogadores de PlayStation e Xbox. Usuários acumularão pontos a cada compra feita e poderão usá-los para resgatar prêmios, descontos, recompensas digitais ou produtos Razer.

Vale destacar que, além dos usuários de PlayStation e Xbox, jogadores de Minecraft e de Roblox, fãs do Tinder e assinantes do EA Play também podem usar Razer Gold para fazer suas compras de PINs. De forma geral, são mais de 42 mil jogos habilitados, como MLBB, PUBG Mobile, League of Legends e Valorant.