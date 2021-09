Dirigente do Fed vê economia próxima de atingir nível para início de tapering

27/09/2021 | 10:32



O presidente da distrital do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA) em Chicago, Charles Evans, disse nesta segunda-feira, 27, que a economia norte-americana está próxima de atingir o nível que permitirá à instituição dar início ao chamado "tapering", ou gradual redução de suas compras de ativos.

Em discurso feito durante evento da Associação Nacional para Economia Empresarial (Nabe, pela sigla em inglês), Evans afirmou que as condições adequadas para o "tapering" provavelmente serão alcançadas em breve se o mercado de trabalho dos EUA continuar mostrando progresso.

Evans, que é membro votante do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês) do Fed este ano, também afirmou que a inflação nos EUA ainda não atendeu o critério de overshooting do Fed.

Para ele, as expectativas de inflação no longo prazo deverão ficar um pouco abaixo da meta de 2% do Fed.

Ainda no discurso, Evans disse o Fed irá concentrar esforços no sentido de gerar inflação sustentável que seja consistente com sua meta oficial.

Apesar do atual salto dos preços, Evans afirmou estar mais preocupado com a hipótese de que os EUA não consigam gerar inflação suficiente em 2023 e 2024.

Evans também previu que a maioria dos atuais problemas de oferta, que têm ajudado a impulsionar os preços, deverá se resolver no próximo ano e disse esperar que a taxa de desemprego dos EUA caia para menos de 4% no "futuro não muito distante".