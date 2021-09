Gkay revela que ficou nervosa por acobertar Anitta em festa e entrega: -Estava ficando com dois bofes

27/09/2021 | 10:11



Pane no sistema! Quem nunca precisou dar uma mãozinha para a amiga e acabou falando demais, não é mesmo? No último domingo, dia 26, Gkay entregou que Anitta estava pegando não um, mas dois homens na mesma festa.

A aventura rolou em Miami, nos Estados Unidos, onde a cantora vive. As duas saíram com mais alguns amigos para curtir a balada e a influenciadora digital contou nas redes sociais que ficou nervosa para acobertar a intérprete de Girl From Rio.

- A gente estava ontem na balada e dona Anitta estava ficando com um bofe, mas ela não estava ficando só com um, mas com dois. Os boys falavam inglês. Ela ficando com um e com outro. Toda a vez que um chegava, eu começava a gritar: Pane no sistema! Porque ela estava gerando todo tipo de coisa em mim, crise de ansiedade... E ela nem aí. Chegava os dois no mesmo lugar e eu falava: Pane no sistema. Ela ela assim (dançando). Teve uma hora que o boy um chegou bem irritado. Eu comecei a passar mal. Porque disse: Esse menino viu ela ficando com outro boy e chegou aqui com os cachorros. Só deu eu contar essa história já me me dá nervoso. Não saio mais com essa mulher. Ela vai me matar.

Enquanto Gkay gravava os Stories, Anitta estava do lado e soltou o verbo ao revelar que, na verdade, ficou com mais homens:

- A gente deu sorte que o terceiro chegou e já foi embora. Não eram só três!

- Ela está gerenciando tudo no mesmo lugar e é um lugar de dois metros quadrados. E ela nem aí, rindo, brincou Gkay.

- Mas eu não pedi para você organizar. E se descobrir que eu estou com outros três ou quatro eu ia falar para pegar o seu rumo. Todos eles sabem que existe a possibilidade disso acontecer, disparou Anitta.

Quem pode, pode, hein!