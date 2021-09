Namorado de Megan Fox se envolve em briga no palco e é vaiado por plateia durante festival de música

27/09/2021 | 10:10



Parece que a popularidade de Machine Gun Kelly não está em seu melhor momento - e que o cantor não está exatamente contribuindo para melhorar a situação. Na noite do último sábado, dia 25, o namorado de Megan Fox foi uma das atrações do festival de música Louder Than Life 2021, em Kentucky, nos Estados Unidos - mas, além de ser vaiado pela platéia, ainda trocou socos com um homem no meio do palco!

É isso mesmo: depois de quase se envolver em uma briga com o lutador de MMA Conor McGregor no VMA 2021, um vídeo publicado por fãs mostra o cantor sendo atacado por um homem no meio de sua apresentação. A equipe de segurança chegou a conter o sujeito e a tentar afastá-lo do rapper - mas não antes que o próprio artista desferisse um soco em direção ao invasor. Gun Kelly foi, então, segurado pela própria equipe e conseguiu voltar a sua apresentação normalmente.

Acontece que o público não estava tão animado assim para ver o show do compositor de Bloody Valentine. Outro vídeo postado por fãs mostra que os presentes entoaram coros de Você não presta e Vá se fod**, além de diversas vaias ao fim da música que o cantor estava performando. Em vários momentos do vídeo, inclusive, os presentes levantam o dedo do meio em direção ao palco.

Machine Gun Kelly ficou visivelmente incomodado com a situação e, além de dirigir palavras grosseiras para a plateia, pediu diversas vezes que o público aproveitasse o resto do show. Não ficou claro, no entanto, se a recepção negativa dos presentes ocorreu antes ou depois do incidente de invasão do palco.

Vixi!