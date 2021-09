Vitória Strada é assaltada à mão armada no Rio de Janeiro

27/09/2021 | 09:11



Vitória Strada foi assaltada na noite do último domingo, dia 26, no Rio de Janeiro. No Instagram, a atriz relatou o susto ao voltar de São Paulo e ir até um mercadinho quando aconteceu o crime.

- Gente, tô passando aqui para avisar que fui assaltada agora há pouco. Tô bem, graças a deus não aconteceu nada, sem violência. Com uma arma, que é uma violência pura, mas estou bem, disse ela.

A companheira de Marcella Rica ainda aproveitou para avisar aos amigos que está sem celular e, por isso, deve ficar sem responder as mensagens:

- Então, estou sem celular, ainda estou configurando o celular reserva que eu tinha aqui. Se eu não responder mensagem é porque eu estou sem celular.