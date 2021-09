Modelo bota ponto final em rumores de affair com Joelma ao posar com a namorada, veja!

27/09/2021 | 09:10



Quem achou que a vida romântica de Joelma estava decolando novamente pode ficar decepcionado: na noite do último domingo, dia 26, o modelo que apareceu aos beijos com a loira no clipe da música Sim usou suas redes sociais para publicar um clique abraçado com uma moça que, supostamente, seria sua namorada.

É isso aí: apesar do beijo técnico, Ewerton Martins é comprometido! Na legenda da imagem, ele ainda se declarou pela morena, que aparece até mesmo com as pernas em volta da cintura do rapaz, e pareceu escrever uma legenda especialmente para botar fim aos rumores de romance com Joelma:

Só pra constar nos registros por aí, que o meu amor é seu! Amor meu.

Durante uma coletiva de imprensa, Joelma já tinha admitido que o aparente romance não passou de marketing para o lançamento de seu novo single, e cantou a bola que o modelo era comprometido:

- Foi só selinho, ele tem namorada! [...] A minha assessora encontrou o Everton. Tinha que ser uma pessoa que aparentava ter 40 anos de idade, bonitão e o principal: anônimo. Tinha que ser anônimo, senão o segredo ia ser desvendado - e com ele deu certo! [...] Quando o encontrei pela primeira vez, o chamei pelo o nome errado. Rimos muito. Ele estava meio nervoso, mas depois parecia que a gente se conhecia há anos.

Como diriam os fãs mais investigadores? Caso encerrado!