Após brigas com a mãe, Gabriel Medina pediu perdão à família

27/09/2021 | 09:10



Gabriel Medina está tentando se desculpar com os familiares após cortar relações com a mãe, Simone Medina. De acordo com o colunista Leo Dias, o surfista tem visitado alguns parentes para esclarecer que não tem relação com o comportamento da matriarca.

- Ele foi à casa de cada parente e pediu perdão caso tenham achado que ele tinha feito algo, pois nunca soube o que realmente Simone fazia ou falava dele. Gabriel sempre foi muito na dele, muitas vezes até frio, mas isso é culpa da mãe, que sempre o criou desta forma, afastando ele de todos, principalmente da família. Mas ele sempre faz questão de visitar cada um quando está em Maresias, disse uma fonte ao colunista.

Segundo o informante, Medina andava insatisfeito com a maneira que a mãe lhe tratava há algum tempo, mas foi só após a chegada de Yasmin Brunet que ele resolveu tomar uma atitude.

- Ele estava muito insatisfeito com tudo já tinha bastante tempo. Ele já havia conversado outras duas vezes com a mãe que queria cuidar de tudo, mas ela sempre conseguia dobrá-lo. Ele sempre foi muito menino. A chegada de Yasmin foi a força que faltava para ele se sentir mais homem e ter essa coragem, completou.

Agora, Simone estaria fazendo o mesmo que fez com o filho com a caçula, Sophia. Surfista promissora, a menina está sob o controle da mãe e nem mesmo teria acesso ao próprio celular.

- Ela fica com o celular da filha e não deixa ela atender nem ligar para ninguém. Está fazendo a mesma coisa com Sophia o que fez com Gabriel a vida inteira. Tomara que ela acorde logo, pois é uma menina de ouro e não merece isso, disse a fonte.