Descubra quais são os mais bem avaliados documentários da Netflix

De acordo com dados oficiais, a Netflix separou US$ 17 bilhões para investir em produções originais ao longo de 2021. Além de filmes e séries, é válido dizer que os documentários estão na mira do serviço de streaming. Dona de sucessos como Tiger King, a empresa aposta em histórias bem distintas indo de turnês musicais até crimes.

Nesta lista, você encontra os 10 documentários da Netflix mais bem avaliados pelo Metacritic. O site analisa críticas de veículos renomados e atribui uma única nota a partir delas. Confira!

Entre os documentários da Netflix, o mais bem avaliado é Homecoming: A Film by Beyoncé. O título acompanha a aclamada apresentação da cantora norte-americana no Festival Coachella 2018. De forma geral, mostra como foi o processo criativo do show, revela imagens de arquivo pessoal e o desejo da artista em celebrar a cultura negra.

2. The Staircase – Nota 9,2

Dividida em 13 episódios, esta série documental revela o caso e o julgamento de Michael Peterson. O escritor norte-americano foi acusado de assassinar sua esposa, Kathleen Peterson, após o corpo da mulher ser encontrado aos pés de uma escada na casa em que eles viviam.

3. Last Chance U: Basketball – Nota 9

Ao longo de oito episódios, os espectadores são convidados a acompanhar o time de basquete East Los Angeles College Huskies (ELAC) em busca do título do campeonato na Califórnia. O clube não faz parte de uma faculdade de divisão alta, mas os jogadores são motivados pelo técnico a almejar a NBA (principal liga do esporte). Até porque esta é a última chance.

4. The Last Dance – Nota 9

Boa dica entre os documentários da Netflix, esta série dividida em 10 episódios gira em torno da carreira do superastro Michael Jordan. Aqui, o foco é a última temporada do jogador de basquete pelo Chicago Bulls, entre 1997 e 1998. O título traz imagens inéditas, bem como entrevistas exclusivas com personalidades da NBA, a exemplo de Scottie Pippen e Dennis Rodman.

5. Tig – Nota 8,9

No meio de uma apresentação de stand-up, a comediante norte-americana Tig Notaro solta a notícia de que descobriu um câncer de mama. Agora, ela viverá com uma câmera seguindo seu dia a dia. O documentário mistura momentos da batalha contra a doença com o seu ofício. Isto é, sua busca por bom humor ao longo de notícias devastadoras.

6. Lenox Hill – Nota 8,7

Série documental que mostra como quatro médicos conciliam as rotinas profissional e pessoal. Todos trabalham no Hospital Lenox Hill, de Nova York (EUA). Ao todo, são nove episódios. O último deles é um especial sobre o combate à pandemia de covid-19.

7. Untold – Nota 8,7

Este documentário dividido em cinco partes traz novos olhares sobre histórias que chacoalharam o mundo dos esportes, como a transição de gênero de Caitlyn Jenner. Cada filme começa em um momento crucial e, em seguida, investiga profundamente o que aconteceu para além das manchetes, conforme contado pelas próprias pessoas que viveram os fatos.

8. The Innocence Files – Nota 8,6

Cada episódio desta série documental acompanha um caso de condenação injusta nos Estados Unidos. O objetivo é expor os equívocos cometidos para que eles não sejam repetidos, a exemplo de procedimentos de identificação de testemunhas oculares desacreditadas e promotores que se envolveram em má conduta para vencer o caso a qualquer custo.

9. Immigration Nation – Nota 8,4

Tenha acesso aos processos, bem como às armadilhas e dores da imigração nos Estados Unidos. Esta série documental captura o trabalho diário de agentes, ativistas, legisladores, advogados e uma grande quantidade de imigrantes sem documentos, entre chegadas recentes desesperadas a residentes de longa data.

10. Making a Murderer – Nota 8,4

O último dos mais bem avaliados documentários da Netflix conta a história de Steven Avery. Ele passou 18 anos preso e teve a liberdade decretada após um exame de DNA provar sua inocência. Prestes a receber uma bolada de indenização do Estado, se torna o principal suspeito do assassinato da fotógrafa Teresa Halbach. Acompanhe a investigação, o julgamento e toda a polêmica envolvida no caso.