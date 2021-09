Thiaguinho vive affair com Carol Peixinho, mas não pretende assumir a relação, diz jornal

27/09/2021 | 08:10



Como diz o cantor Thiaguinho, deixa tudo como tá! Ao longo das últimas semanas, internautas têm especulado um romance entre o ex de Fernanda Souza e Carol Peixinho, ex-No Limite, após os dois tomarem a segunda dose da vacina contra a Covid-19 no mesmo carro. Acontece que, de acordo com o jornal Extra, Thiaguinho não está com a mínima vontade de assumir esse relacionamento - ao contrário de Peixinho.

Segundo fontes do veículo, o affair entre os dois é uma realidade; mas, para o cantor, o romance não deve passar disso. Carol, por outro lado, estaria na intenção de arriscar algo mais sério - e também estaria deixando vazar indícios de que os dois estão juntos na tentativa de trazer o envolvimento à tona.

O jornal conta que os indícios de que os dois estariam se relacionando começaram há pouco mais de um mês, quando uma fã tirou fotos com os artistas. Apesar de não aparecerem juntos em nenhum clique, a presença da mesma fã e da mesma parede de fundo nas imagens denunciou que eles estavam no mesmo lugar, ao mesmo tempo. Poucos dias depois, Peixinho acabou publicando um print que mostrava uma tela de conversas no direct do Instagram - na qual, é claro, figurava o nome do sambista.

Apesar das tentativas da modelo, a fonte do veículo garante que Thiaguinho não vai ceder e pretende manter o status de solteiro por mais algum tempo: Nada é por acaso.

Ela quer assumir o romance. Ele não. E Thiago é muito discreto. Não deixa vazar nada. Ele não vai namorar.

Vale lembrar que Thiaguinho não assumiu publicamente nenhum relacionamento desde que se separou de Fernanda Souza, em outubro de 2019, com quem foi casado durante oito anos. Carol, por sua vez, teve seu nome ligado ao de Bil Araújo durante o No Limite, e também foi apontada como affair do apresentador André Marques após sua eliminação do reality de sobrevivência.

E aí, será que o romance de Thiaguinho e Carol tem futuro?