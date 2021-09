Com nova vitória, Corinthians fatura o tricampeonato brasileiro feminino

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 23:08



O Corinthians iniciou a decisão do Brasileirão Feminino com vantagem obtida no jogo de ida contra o Palmeiras, no Allianz Parque debaixo do braço. E em um primeiro tempo irretocável, transformou a diferença no placar em irreversível. Com 3 a 1 em casa, as meninas do Timão voltaram a vencer o dérbi e faturaram o tricampeonato brasileiro.



Foi a primeira vez que o clássico decidiu o torneio nacional. Algo habitual às corintianas, que estavam em sua quinta final de nove edições. Mas feito inédito às palmeirenses. Adriana, Victoria Albuquerque e Agustina (contra) anotaram para as alvinegras. Camilinha descontou.



As jogadoras do Verdão foram à casa rival pressionadas pelo revés de 1 a 0 sofrido no Allianz Parque. Iniciaram o duelo de forma ofensiva, assustando a goleira corintiana Kemelli. Porém, o Timão não perdeu a calma e fez valer a experiência e a consolidação do trabalho do técnico Arthur Elias.



O primeiro gol saiu aos 23 minutos da etapa inicial. A atacante Adriana escapou pela ponta esquerda. Contou com vacilo da zaga palmeirense e saiu cara a cara com a goleira Jully. Ela driblou a arqueira, ficou sem ângulo e cruzou para a pequena área. A zagueira argentina Agustina tentou cortar, mas empurrou para a própria meta.



O gol mudou o panorama da partida. As corintianas se soltaram no gramado, enquanto as palmeirenses sentiram o baque. O segundo gol saiu aos 32 minutos, em chute forte de Adriana, de primeira, inapelável.



O terceiro gol das donas da casa saiu aos 37 minutos. E foi um golaço. Em cobrança de escanteio, Victoria Albuquerque ajeitou no peito e emendou uma bicicleta, no canto esquerdo de Jully.



A essa altura, o Corinthians teria de tomar cinco gols para deixar a taça escapar – se sofresse quatro, a disputa iria para os pênaltis. No segundo tempo, o Palmeiras voltou melhor, mais concentrado, entretanto, demorou demais para reduzir o marcador para incendiar o jogo. O gol de honra saiu com Camilinha – e um belo tento. A palmeirense acertou um lindo chute de fora da área. A bola pegou no travessão e pingou já dentro da meta de Kemelli.



O Corinthians só controlou a ansiedade nos minutos finais, trocou passes e esperou o apito final de Edina Alves Batista para celebrar.