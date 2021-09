S.Bernardo é a única cidade a registrar morte por Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 21:53



Das três cidades do Grande ABC que divulgam boletins epidemiológicos aos fins de semana, apenas São Bernardo registrou morte pela Covid-19, com um falecimento e nenhum caso registrado a mais. Santo André e São Caetano não reportaram baixas, apenas casos confirmados pelo vírus, com 22 e quatro, respectivamente.



Ao todo, a região contabiliza 10.196 mortes causadas pela Covid-19. Em relação aos casos da doença, o número subiu para 256.919, sendo que, desses, 240.963 pessoas testaram positivo para o vírus e estão recuperados.



Já o Estado de São Paulo registrou ontem 4.360.931 casos durante toda a pandemia e 149.109 óbitos. Entre o total de casos, 4.148.120 tiveram a doença e já estão recuperados.



Atualmente há 4.660 pacientes internados em todo o território, sendo 2.312 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 2.348 em leitos de enfermaria.



A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado no momento é de 31,8% e na Grande São Paulo, de 38,8%.



PAÍS

O Brasil contabilizou 243 novas mortes pela Covid em 24 horas. A média semanal de vítimas, que elimina distorções entre dias úteis e fim de semana, ficou em 528, mantendo-se acima de 500 pelo 13º dia consecutivo.



No total, o País tem 594.443 baixas causadas pelo vírus e 21.351.972 casos confirmados da doença. Ainda segundo os números do Ministério da Saúde, 20.340.373 milhões de pessoas se recuperaram da doença.