Adolescente de S.Bernardo é assassinada em Itanhaém

26/09/2021 | 20:43



A adolescente Isabelle Amaral Costa, 17 anos, assassinada durante um assalto em Itanhaém, no Litoral, é moradora de São Bernardo. A jovem estudante estava na residência de veraneio da família no município da Baixada Santista para passar o fim de semana com a família quando foram surpreendidas por criminosos.

Isabelle levou um tiro na cabeça. Geosaldo Cesário Monteiro, pedreiro que trabalhava no imóvel, a mãe e a irmã da garota também foram atingidos pelos disparos. Isabelle foi levada ao Hospital Irmã Dulce, em Praia Grande, e não resistiu aos ferimentos, bem como Monteiro. A mãe e a irmã da vítima seguem internadas em estado grave.

A jovem estudava no Colégio Anchieta, em São Bernardo, que publicou nota de pesar em suas redes sociais. O corpo de Isabelle foi sepultado neste domingo. Os cinco suspeitos do crime foram presos também neste domingo.

Conforme informações da Polícia Militar, grupo de criminosos invadiu a casa no bairro Suarão na noite de sexta-feira. Os policiais chegaram ao local por volta das 19h10, com comunicação de roubo, e encontraram as quatro pessoas baleadas. Monteiro estava amarrado.

Em entrevista à TV Tribuna, o tenente Alberto Antunes de Souza disse suspeitar de reação por parte da família quando avistaram os bandidos. “O motivo será apurado pela Polícia Civil. O que se parece é que os bandidos foram realizar um roubo e houve uma certa resistência por parte da parte masculina, que acabaram por alvejar. E que a mãe também, no calor da emoção, acabou reagindo e também foi atingida.”

Após a ação, os suspeitos roubaram o veículo da família, que estava na garagem da residência. O grupo se encaminhou para uma pousada na cidade. Dois desceram do veículo em busca de quartos. Pouco tempo depois da entrada deles, policiais militares chegaram perguntando por atitudes suspeitas. Eles foram presos no local.

Os outros três suspeitos permaneceram no carro e tentaram fugir assim que viram as viaturas da corporação. Foram presos na altura do Km 322 da Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, sentido Capital. Três homens – sendo um menor de idade – e duas mulheres foram presos.

COMOÇÃO

Nos perfis de Isabelle Amaral Costa, amigos e familiares postaram mensagens de pesar pela morte da jovem. Ela celebrou o aniversário de 17 anos no dia 16.