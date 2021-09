Sto.André notifica bons motoristas por práticas corretas no trânsito da cidade

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/09/2021 | 01:00



Para motivar o bom comportamento no trânsito da cidade, a Prefeitura de Santo André deu início ao projeto Notificação do Bem, entregue a quem for flagrado respeitando a harmonia no tráfego.

O documento é similar a uma multa de trânsito, justamente para chamar a atenção de quem recebe. Mas em vez do valor a pagar, o bom motorista recebe uma homenagem do DET (Departamento de Engenharia de Tráfego) de Santo André.

Para essa ação acontecer, funcionários do DET analisaram, em pontos estratégicos da cidade, como o Centro, o bom comportamento dos motoristas. Quando o respeito à faixa de pedestres foi flagrado, os profissionais anotaram a placa do veículo e direcionaram ao setor responsável de triagem, que emitiu a notificação positiva e enviou ao endereço do condutor.

“A ideia foi deixar esses profissionais em pontos já mapeados e sem o uniforme de trabalho, justamente para não induzir essas atitudes do bem”, comentou o secretário de Mobilidade Urbana, Carlos Bianchin.

Ele disse que foram 30 notificações e os motoristas já começaram a receber os agradecimentos nas residências. A ação gerou repercussão positiva nas redes sociais, depois que os condutores postaram fotos e mensagens sobre o projeto. “Acredito que quando os munícipes viram a carta pensaram em algo negativo, mas logo perceberam que se tratava de algo positivo”, completou Bianchin.

A Notificação do Bem foi criada pelo departamento de projetos de mobilidade, da Secretaria de Mobilidade Urbana, e faz parte do calendário de atividades que foram realizadas no Mês da Mobilidade Urbana (em setembro), e também na Semana Nacional de Trânsito.

“A educação de trânsito em Santo André é levada a sério. O trabalho realizado é constante e vem de encontro aos principais objetivos que buscamos, que é a redução nos índices de acidentes e mortes e, acima de tudo, oferecer mais segurança viária para a nossa gente nos diferentes modais de locomoção”, disse o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Além da ação desenvolvida na cidade, a gerência de educação de trânsito disponibilizou um site com todas as ações e campanhas realizadas, disponível em https://www3.santoandre.sp.gov.br/educacaodetransito/.