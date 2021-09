27 de setembro de 1953 Nasce o Grupo Escoteiro Guaianazes. 68 anos de história em São Bernardo

Ademir Medici

Uma obra do Rotary

Texto: Márcia Perecin

Em 1951 mudou-se para São Bernardo Otto João Gustavo Bethke, recém-formado e colega de Faculdade de Direito do Largo São Francisco de Antonio Tito Costa e Calixto Antonio.

No mesmo ano de 1951, Dr. Otto foi um dos fundadores do Rotary de São Bernardo que, dois anos depois, em 1953, fundaria o Guaianazes, cujo primeiro chefe foi Álvaro Tavares Gomes de Souza.

Adultos voluntários formaram diretorias e chefias pelos anos e décadas seguintes, repassando aos escoteiros lições sintetizadas em caminhos como “Sempre Alerta”, “Melhor Possível” e “Servir” – e com a velha máxima de que se “aprende fazendo”. Hoje lobinhos aprendem a formular um projeto, lidando com o planejamento e execução de um determinado tema ou serviço, cultivando a experiência que o levará a planejar seu próprio futuro com liberdade, independência e, principalmente, com a consciência de ser um cidadão, de fazer parte, de trabalhar em equipe, de respeitar e de ser leal.

O escotismo se adapta à realidade na medida em que a tecnologia avança, sem nunca perder de vista seus princípios e seu método.

Durante a pandemia, o Guaianazes não parou; se adaptou ao trabalho virtual, ofereceu toda oportunidade possível de participação aos seus jovens, inclusive com festas e acampamentos on-line e retirada de kits via drive-thru.

LEMBRANÇA

Lenço criado por um jovem pioneiro: projeto de insígnia de Baden Power, fundador do escotismo. Está em período de pré-venda, para todo escoteiro ou ex-escoteiro que queira.

ATA DE FUNDAÇÃO

- Guaianazes foi fundado no Cine São Bernardo, à Rua Marechal Deodoro, 1.229, espaço hoje ocupado por um shopping.

- A notícia da fundação foi dada em carta aberta do Rotary assinada por Newton Ataliba Madsen Barbosa, Edmar Rabelo, Calixto Antonio, Nemer Feres Rahal, Francisco Miele e Aldino Pinotti.

- A reunião inaugural foi antecedida por uma missa, assistida por escoteiros da região e da Capital.

- Um curso de formação foi realizado, na garagem da casa de Luiz Cestari, à Rua Marechal Deodoro, 2.121. O curso durou três meses e formou quatro chefes: Renato Cheidde, Décio Hermes Cestari, Mario Negrão e Benedito Venâncio Assunção.

- Primeira diretoria eleita: Edmar Rabelo (presidente), Moisés Cheidde (tesoureiro) e Calixto Antonio (secretário).

- O nome Guaianazes foi aceito por unanimidade, lembrando ser uma das mais populosas tribos indígenas que habitavam o sudeste brasileiro quando do descobrimento.

- Cores eleitas para o lenço: vermelha e amarela.

- Os escoteiros vinham treinando há dois meses. Receberam distintivos, lenços e o numeral 68, desfilando a seguir pela Rua Marechal Deodoro.

Diário há meio século

Domingo, 26 de setembro de 1971 – ano 13, edição 1649

MAUÁ – Em estudos a reconstrução da Parada Guapituba, entre o Centro de Mauá e Ribeirão Pires, extinta pela Estrada de Ferro Santos a Jundiaí em 1958. O pedido foi enviado à Rede Ferroviária Federal pelo prefeito Antonio Simões, de Ribeirão Pires.

NOTA – Nascia ali a atual Estação Ferroviária do Parque das Américas.

CONTADORES – Fundada oficialmente a Associação dos Contabilistas Profissionais do ABC. Sylvio Nunes encabeça a primeira diretoria.

MÚSICA – Em atividade o Grucons (Grupo de Compositores Novos), formado, em 1969, por alunos do Centro Educacional de Vila Guiomar, em Santo André. Fundadores: Alberto Milanezi, Antonio Murilo Garcia, Edson Dias Marques, Gilberto Faria, Luiz Carlos Armond e Macrini Antonio Silva.

PALAVRA DO LEITOR – Escreve o dramaturgo Antonio Chiarelli uma longa carta sobre o TIA (Teatro Infantil Andreense).

GENTE – Uma entrevista com Rafael Stamato Sobrinho, professor de natação do Tênis Clube de Santo André.

