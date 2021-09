Argentina bate a Rússia e encara o Brasil nas semifinais do Mundial de Futsal

26/09/2021 | 17:09



Vai ter clássico sul-americano no Mundial de Futsal, que está sendo realizado na Lituânia. Seguindo na caminhada rumo ao hexa, a seleção brasileira vai encarar a Argentina nas semifinais do torneio. A disputa pela vaga na grande decisão acontecerá nesta quarta-feira, a partir das 14 horas (de Brasília), na Kaunas Arena, na cidade de Kaunas.

Neste domingo, pouco depois do Brasil sofrer para derrotar o Marrocos por 1 a 0, a Argentina também passou sufoco para eliminar a Rússia. Após empate por 1 a 1 no tempo normal, os sul-americanos - atuais campeões mundiais - venceram por 5 a 4 na disputa de pênaltis.

Maior vencedor do Mundial com cinco títulos, o Brasil chega nas semifinais com 100% de aproveitamento. Foram três vitórias na primeira fase diante de Vietnã, República Checa e Panamá. E dois triunfos no mata-mata - contra o Japão, nas oitavas de final, e diante do Marrocos, pelas quartas de final. Até aqui, a seleção brasileira marcou 23 gols e sofreu apenas quatro.

Do outro lado, os argentinos venceram todos os jogos da fase grupos contra Irã, Sérvia e Estados Unidos. Nas oitavas de final, vitória diante do Paraguai. No total, a Argentina balançou as redes 24 vezes e sofreu cinco gols.