Aos oito meses de gestação, Nanda Costa posa com a mãe e surpreende seguidores: Parece irmã

26/09/2021 | 16:11



Nanda Costa chocou os seguidores ao publicar no Instagram uma foto ao lado da mãe e da irmã na tarde deste domingo, dia 26! A atriz já está no oitavo mês de gestação das filhas gêmeas que espera ao lado da esposa Lan Lahn - mas não foi sua barriga que chamou a atenção dos internautas. Na verdade, muitos se surpreenderam com a aparência da mãe de Nanda, Patricia Costa Campos!

Na imagem, Nanda aparece usando um top preto e com a barriga à mostra. Sua irmã e sua mãe posam ao seu lado, com as mãos em sua barriga. Na legenda, ela escreveu:

Eu, minha irmã, minha mãe e minhas filhas! Valeu, Deus.

Os seguidores, no entanto, ficaram chocados com a aparência jovial de Patricia, apontando que ela parecia muito mais como uma terceira irmã do que como a mãe das duas - e futura avó!

Que mãe é essa? Parece irmã! Linda, elogiou um internauta;

Sua mãe é tão novinha, apontou outro;

Oxe, tem mãe aí? Parece outra irmã, brincou um terceiro;

Você e sua mãe são iguais, lindas, comentou outro fã.

E isso não é tudo! A família parece estar se preparando para o nascimento das duas pequenas, já que Nanda mostrou, através do Stories do Instagram, que a futura vovó estava passando as roupinhas do enxoval e das gêmeas, bem como as peças que elas devem usar na maternidade. Fofo, não é mesmo?