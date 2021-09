Vivian Amorim descobre sexo de primeiro filho fruto da relação com Léo Hirschmann

26/09/2021 | 16:10



Vivian Amorin utilizou seu perfil no Instagram no último sábado, dia 25, para revelar que está grávida de uma menina, durante o chá de bebê - a bebê é fruto do relacionamento da ex-BBB com o publicitário Léo Hirschmann. Que amor!

Vivian, que anunciou a gravidez em agosto deste ano, contou por meio dos Stories, do Instagram, que estava ansiosa para o chá revelação: Ave maria, aguenta coração, que ansiedade é essa, contou.

E, ao saber que estava esperando uma menina, ela compartilhou nas redes sociais: AVISA QUE É ELAAAAAAA!!!!!!! MALUUUUUUU!!!!!!! Já te amamos tanto, minha filha! Sua mãe está extremamente emocionada, feliz e grata! Deus é perfeito, escreveu a influenciadora na publicação.