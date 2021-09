Tom Felton, o Draco Malfoy da saga Harry Potter, tranquiliza fãs após desmaio: - Me curando

26/09/2021 | 15:11



Os fãs de Tom Felton podem ficar tranquilos: o astro de Harry Potter já se encontra bem de saúde! O eterno Draco Malfoy publicou um vídeo em suas redes sociais para agradecer as mensagens de carinho dos fãs e afirmar que já estava se recuperando após desmaiar na última quinta-feira, dia 23, durante um jogo de golfe.

Nas imagens, ele surge tocando violão e aparenta estar saudável enquanto manda um recadinho para os internautas:

- Olá todo mundo, senhoras e senhores, meninos e meninas! Só queria dizer um enorme obrigado por todas as adoráveis mensagens de preocupação recentemente. Foi realmente assustador, mas as pessoas estão cuidando muito bem de mim, então eu estou oficialmente me curando. Muito obrigada mesmo. No caminho para a recuperação completa!

O artista, então, toca outra música no violão, falando que os fãs não precisam se preocupar. Fofo, não é mesmo?

Na ocasião do incidente, o ator de 34 anos de idade estava participando de um torneio de golfe ao lado de outras celebridades em Wisconsin, nos Estados Unidos, quando desmaiou e foi socorrido pelos médicos. De acordo com o jornal The Independent, Tom estava consciente, mas confuso, e foi internado no hospital local.