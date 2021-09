Santo André abre inscrições de vagas em creches municipais e conveniadas para 2022

Da Redação



26/09/2021 | 15:08



A Prefeitura de Santo André iniciou as inscrições para Educação Infantil em creches municipais e conveniadas. O período de inscrição para crianças nascidas entre 1° de março de2018 e 8 de outubro de 2021 segue até as 18h do dia 8 de outubro.

A Secretaria de Educação oferece duas maneiras de realizar o registro de solicitação de vaga para o ano letivo de 2022. Os responsáveis pelas crianças podem realizar pré-cadastro de forma online, através do link sites.google.com/view/pr-cadastroonline/p%C3%A1gina-inicial?authuser=6. Após a conclusão, será enviado e-mail com o protocolo que confirma a efetivação da inscrição. O responsável legal poderá acompanhar a situação da lista de classificados a partir de 18/10/2021, na unidade escolar indicada.

Ou ainda, quem preferir fazer as inscrições pessoalmente deve dirigir-se à unidade de preferência com a certidão de nascimento da criança; comprovante de residência atualizado (referência últimos três meses); comprovante de programa social relacionado à criança (Bolsa Família) ou comprovante de trabalho da mãe.