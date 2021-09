Bairros de Salvador sofrem apagão após desligamento de subestação da Chesf

26/09/2021 | 14:28



Bairros de Salvador ficaram sem luz na noite deste sábado, 25. De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), o motivo do apagão foi o desligamento de uma subestação da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), que interrompeu o fornecimento de energia para a empresa.

Em nota, a Chesf afirmou que o desligamento ocorreu às 22h18 do sábado, na Subestação Matatu, em Salvador. A situação foi totalmente regularizada às 22h58.

Em Salvador, moradores dos bairros da Barra, Graça, Pituba, Federação, Pernambués, Brotas, Matatu de Brotas, Saúde e Caminho das Árvores relataram terem sido afetados pelo apagão.

A Chesf lamentou o ocorrido e disse estar apurando as causas do desligamento.