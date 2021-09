Obituário - 27 de setembro de 2021

Ademir Medici



27/09/2021 | 01:25



SANTO ANDRÉ

Rosa de Souza Silva, 95. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Azilde Maria Bessan Fachinetti, 94. Natural de Cândido Rodrigues (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 23. Memorial Planalto.

Benedita Carmo Frigatto, 88. Natural de Araçatuba (São Paulo). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Benício dos Santos, 87. Natural de Lajedo (Pernambuco). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alzira Greggio Teixeira Guimarães, 86. Natural de Catanduva (São Paulo). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 23. Jardim da Colina.

Geny Lúcio Fauer, 86. Natural de Valparaíso (São Paulo). Residia na Vila Vitória, em Santo André. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iraci da Silveira Munhoz, 81. Natural de Guaxupé (Minas Gerais). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Phoenix.

Maria Grecia Siqueira, 78. Natural de Piedade dos Gerais (Minas Gerais). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Edmundo Antonio Manoel, 65. Natural de Santo André. Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Florista. Dia 23. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kelly Cristina Totarelli, 41. Natural de Santo André. Residia na Vila Eldízia, em Santo André. Escriturária. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Wagner Aparecido Cegalla, 51. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Administrador de empresas. Dia 23. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



SÃO BERNARDO

Noah das Neves, 87. Natural do Rio do Sul (Santa Catarina). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 23, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Josefina Bardeli Quintas, 86. Natural de Mineiros do Tietê (São Paulo). Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Júlia Maria da Conceição, 85. Natural de Inhambupe (Bahia). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Antonio Joaquim Rodrigues, 84. Natural de Portugal. Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 23. Memorial Jardim Santo André.

Dirce Luz Palotti, 81. Natural de Santo Antonio da Alegria (São Paulo). Residia no Jardim Petroni, em São Bernardo. Dia 23, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Marinalva Arruda dos Santos, 78. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério do Baeta.

Noêmia Dantas Gomes Santos, 75. Natural de Carrapateira (Paraíba). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Natalina de Oliveira, 74. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério da Paulicéia.

Sonia Maria Gabilan Engllender, 74. Natural do Rio de Janeiro (Capital). Residia na Vila Lavínia, em Mogi das Cruzes (São Paulo). Dia 23. Cemitério São Salvador, em Mogi das Cruzes.

Pedro Luiz Marson, 72. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 23. Jardim da Colina.

Marinalva Brandão Gonçalves, 65. Natural de Planalto (Bahia). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério dos Casa.

Cláudia Moreira dos Santos Costa, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santa Cruz, Distrito de Riacho Grande. Cemitério dos Casa.

Pedro Mendonça Oliveira Filho, 56. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 23. Cemitério de Vila Euclides.

Juarez Dnizete Vieira Teles, 49. Natural de Guarulhos (São Paulo). Residia no Jardim Moreira, em Guarulhos. Dia 23, em São Bernardo. Cemitério Municipal Vale Rio, em Guarulhos.



SÃO CAETANO

Guimar Braido Viola, 81. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 23. Crematório Vila Alpina.

Jorge Loureiro, 66. Natural de Santo André. Residia no bairro Prosperidade, em São Caetano. Dia 23. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



D I A D E M A

Dijalma Alves Barberino, 83. Natural de Tapiramutá (Bahia). Residia no bairro Taboão. Dia 23. Cemitério da Paulicéia, em Diadema.

José Narcizo Cavalcanti, 79. Natural de Panelas (Pernambuco). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristiano Neves, 73. Natural de Curvelo (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Ernani Manoel do Nascimento, 64. Natural de Guidoval (Minas Gerais). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Alexandre Gomes da Silva, 50. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Diadema.

Samuel da Silva Oliveira, 19. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Eldorado. Dia 23. Cemitério Municipal de Boquira.