Carol Celico compartilha nas redes sociais vídeo dos melhores momentos do casamento com Eduardo Scarpa

26/09/2021 | 14:10



Carol Celico, 34 anos de idade, utilizou as redes sociais neste domingo, dia 26, para compartilhar com os seus seguidores o vídeo de seu casamento com o empresário Eduardo Scarpa - na gravação é possível ver os melhores momentos da cerimônia que aconteceu no espaço Ville La Rochelle, no interior de São Paulo, no último sábado, dia 25.

Ainda sem palavras para descrever o dia de ontem. Vivemos um tanto para compartilhar tudo com vocês depois. Enfim casados!, escreveu Carol na publicação.

O casal também realizou uma celebração religiosa na Igreja Nossa Senhora Senhora do Brasil, em São Paulo, no dia 9 de setembro - a festa foi restrita para amigos e familiares em um local aberto.