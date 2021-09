Virginia Fonseca vai até Portugal para jogar as cinzas de seu pai no rio Tejo

26/09/2021 | 14:10



Virginia Fonseca está aos poucos voltando a aparecer em suas redes sociais e aproveitou a manhã deste domingo, dia 26, para conversar um pouco com seus seguidores.

- A gente vai indo, até porque a vida continua. Se alguma coisa pudesse trazer meu pai de volta eu faria, mas como não pode, nada vai trazê-lo de volta, o negócio é viver mesmo.

A empresária contou que está indo para Portugal jogar as cinzas de seu pai no rio Tejo, em Lisboa. Segundo ela, este era o desejo do pai para quando ele morresse e agora eles estão indo realizar tudo conforme o pedido.

Também irão nesta viagem os dois irmãos de Virgínia por parte de pai, que moram nos Estados Unidos. E, sobre seu retorno nas redes sociais, a mamãe da Maria Alice disse que ainda tem muito para falar, mas pediu para todos serem pacientes e que aos poucos ela vai contando sobre este assunto tão delicado.

- Uma hora ou outra eu teria que voltar, é o meu trabalho e eu amo muito isso aqui, senti muita falta de vocês. Mas vão ter dias que eu vou estar ok, vão ter dias que eu não vou estar ok, vão ter dias que eu vou postar mais e outros que eu vou postar menos, e eu peço a compreensão de todos vocês para entender, explicou.