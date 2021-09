Barcelona bate Levante com 1º gol de Luuk de Jong e volta triunfal de Ansu Fati

26/09/2021 | 14:10



Após dois empates seguidos no Campeonato Espanhol, o Barcelona voltou a vencer neste domingo, quando recebeu o Levante no Camp Nou, pela sétima rodada, e venceu por 3 a 0, em uma partida que foi especial para dois jogadores. Luuk de Jong, anunciado como reforço no início do mês, marcou seu primeiro gol pelo time, antes de ser substituído por Ansu Fati, que voltou a jogar após 11 meses parado e também balançou a rede, vestindo a camisa 10 herdada de Lionel Messi.

Além do significado na trajetória individual da dupla de atacantes, o resultado foi importante para dar mais estabilidade ao Barcelona antes do início de uma sequência complicada. Agora em quinto lugar no Espanhol, com 12 pontos, o time comandado por Ronald Koeman encara o Benfica na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões, após perder por 3 a 0 para o Bayern de Munique na primeira rodada. Depois, enfrenta o Atlético de Madrid, na capital espanhola, pela liga nacional, em jogo marcado para o próximo sábado.

O alívio no momento de crise começou cedo neste domingo, ainda aos 5 minutos do embate com o Levante. Derrubado por Radoja na área, Memphis Depay conseguiu um pênalti a favor do time da casa e o converteu. Pouco tempo depois, aos 13, Luuk de Jong se mandou para área para receber passe de Dest e marcar o segundo gol.

Com isso, além de ter marcado pela primeira vez no Barça, o holandês encerrou um jejum de 16 jogos sem balançar a rede, que se estendia desde junho, quando marcou contra o Elche, ainda jogando pelo Sevilla, clube pelo qual está emprestado.

Depois do início avassalador, o Barcelona administrou o resultado sem dificuldades e mal foi ameaçado pelo Levante, que teve muita dificuldade em criar jogadas. A rede só voltou a ser balançada na reta final, aos 45 minutos, de uma maneira que levou a torcida à loucura. A placa de substituição subiu aos 35, anunciado a entrada de Ansu Fati no lugar de Jong.

O jovem de 18 anos foi muito aplaudido, pois sofreu uma lesão no joelho em novembro do ano passado e, por causa dela, teve que passar por quatro cirurgias. Após o árduo caminho de recuperação, Ansu Fati entrou em campo vestindo a camisa 10, assumida por ele após a saída de Messi para o PSG, e precisou de dez minutos em campo para fazer o terceiro gol da partida, após arrancar pela intermediária e chutar da entrada da área. Presentes no Camp Nou, familiares da esperança catalã se emocionaram nas arquibancadas.