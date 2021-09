Nasce primeira filha de Léo Santana e Lore Improta, Liz

26/09/2021 | 13:10



Léo Santana e Lore Improta são oficialmente papais de primeira viagem!

Na manhã deste domingo, dia 26, o cantor publicou uma foto na qual aparece com avental, touca personalizada com o nome da filha, Liz, e máscara, e parece pronto para entrar em um centro cirúrgico. Pouco tempo depois, o perfil de um dos produtores do artista publicou um clique de Léo ostentando o carimbo do pezinho de sua filha na palma da mão!

Na legenda, ele assegurou que a pequena havia chegado bem:

Liz chegou!!! Saúde e saúde! Deus abençoe vocês.

O casal havia anunciado a gravidez em 16 de março e, até o momento, ainda não comentou sobre as boas novas em suas redes sociais.

Felicidades à família!