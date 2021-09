26/09/2021 | 11:10



Joga o bumbum para o alto e vai até o chão! Foi assim que Anitta, Carolina Dieckmann e Gkay aproveitaram o final de semana em Miami, nos Estados Unidos. O trio estava em um restaurante de luxo quando a música SeXtOu, da cantora com o DJ Rennan da Penha, começou a tocar. Na mesma hora, a Gkay compartilhou nos Stories as amigas rebolando entre as mesas.

Bora pro chão, escreveu Dieckmann.