Mãe de Gabriel Medina teria expulsado a própria mãe de casa durante a pandemia

Senta que lá vem polêmica... Ao que parece, as brigas da família Medina estão longe de terminarem! Desta vez, Simone Medina, mãe de Gabriel, teria expulsado a própria mãe de casa. O fato teria ocorrido durante o primeiro mês da pandemia e, de acordo com Leo Dias, a discussão foi cabeluda.

Fontes ouvidas pelo colunista disseram que Simone sempre maltratou os familiares e não teve piedade quando ouviu Dona Aurora, de 78 anos de idade, falando mal dela no telefone.

Ela simplesmente surtou e mandou a mãe sair de casa no mesmo dia, por que deduziu que Dona Aurora estava falando mal dela. Ela morava com Simone desde a morte do marido. Desde então Simone não procura a mãe, ligou uma única vez no aniversário de Dona Aurora e só, revelou.

Desde então, ainda segundo o jornalista, a avó de Gabriel Medina mora com a irmã gêmea de Simone e, hoje em dia, ela não só se distanciou dos parentes como também proíbe a filha, Sophia, de manter contato com a família. Eita!

Não vou dizer que elas passem necessidade, mas a tia do Gabriel trabalha bastante, consegue sustentar a casa e a mãe e só. Elas são gêmeas e desde pequenas sempre foram um estilo Ruth e Raquel, a gêmea boa e a gêmea má. Simone sempre deu problema, desde a infância. Ela tem problemas psiquiátricos e precisa se tratar urgente.