Pyongyang diz que aceita nova cúpula com Seul

26/09/2021 | 08:45



A Coreia do Norte está disposta a participar de outra cúpula com a Coreia do Sul, desde que o "respeito mútuo seja assegurado", afirmou neste sábado a agência de notícias estatal KCNA, citando Kim Yo-jong, irmã do líder supremo norte-coreano Kim Jong-un. A Guerra da Coreia terminou em 1953 com um armistício, mas não com um tratado de paz, deixando a região tecnicamente ainda em conflito. O encerramento oficial da guerra é um dos tópicos mais delicados do diálogo entre os dois países. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.