Na Rússia, Putin defende resultado de eleição legislativa

26/09/2021 | 08:15



O presidente da Rússia, Vladimir Putin, se reuniu neste sábado, por videoconferência, com os líderes das cinco forças políticas que elegeram deputados para a Câmera Baixa do Parlamento, no dia 19, incluindo o Partido Comunista, que denuncia fraudes na votação. Putin defendeu a transparência do processo. Seu partido, o Rússia Unida, conquistou 72% das cadeiras - 324 dos 450 deputados. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.