EUA: em Nova York, juiz impede escolas de ordenar vacinação de professores

25/09/2021 | 22:06



Na cidade de Nova York, nos Estados Unidos, escolas foram temporariamente impedidas, por um juiz de apelação, de implementar a ordem de vacinação para professores e outros funcionários que entraria em vigor na próxima segunda-feira, dia 27. Na noite desta sexta-feira, 24, um juiz da 2ª Corte de Apelação dos EUA concedeu liminar temporária e encaminhou o caso para um painel de três juízes. A porta-voz do Departamento de Educação, Danielle Filson, disse que as autoridades estão buscando uma resolução rápida do tribunal, na próxima semana. Fonte: Associated Press.