Por que precisamos piscar?

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 01:01



Além de manter os olhos hidratados, o ato de piscar se torna uma necessidade para todas as pessoas e, inclusive, para os animais. É importante saber também que piscar mantém as vistas sempre úmidas, protegidas e também ajuda a melhorar a visão.

Para se ter ideia, uma pessoa adulta pode piscar de 15 a 20 vezes por minuto. Já as crianças piscam um pouco menos do que isso, enquanto recém-nascidos chegam a piscar duas vezes em 60 segundos.

Na maioria das vezes, piscar é involuntário, assim como o ato de respirar. Nem percebemos que estamos fazendo, mas, mesmo assim, a ação protege os olhos de elementos, como a poeira, que acaba impedida de entrar e ficar em contato direto com a córnea – parte anterior do globo ocular –, além de lubrificar toda superfície dos olhos. Além disso, o ato permite que as lágrimas, produzidas a todo momento pelas glândulas lacrimais, sejam espalhadas por todo o olho, executando a lubrificação necessária e a limpeza natural da córnea.

Vale ainda lembrar que, quando ficamos em frente a um computador, TV ou até videogame, estes aparelhos acabam causando a ‘evaporação’ das lágrimas e, por conta disso, em muitos casos, os olhos começam a doer, coçar e incomodar, dificultando até o ato de abri-los e fechá-los, ainda causando vermelhidão, parecendo como se estivesse com areia nos olhos. Quando ficamos muito tempo sem piscar, concentrados em uma tela, por exemplo, o olho seca e pode até machucar, já que, enquanto estamos focados, podemos ficar até 30 segundos sem piscar.

Por isso, ao permanecer atento a alguma tela, preste atenção na hidratação dos olhos.

Consultoria de Obidulho Sakassegawa Naves, oftalmologista da equipe da Santa Casa de Mauá

EM 2019. Ator filipino Paolo Ballesteros bateu recorde mundial e ficou uma hora, 17 minutos e 13 segundos sem piscar – vale frisar que ele estava acompanhado de médicos; por isso, não tentem fazer em casa.