Sonho e magia nos 50 anos

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 03:10



O Walt Disney World Resort, o mais conhecido destino de lazer do planeta e o mais visitado em todo mundo, foi aberto ao público pela primeira vez em 1971. Este reino da magia, que está completando 50 anos, em ay Lake, na Flórida, Estados Unidos.<EM>

Nestas cinco décadas muita coisa mudou e o encanto só cresceu. E na sexta-feira vai começar a uma festa de aniversário de fazer inveja, Mikey e Minnie serão anfitrioões da ‘ Celebração Mais Mágica do Mundo’, que só acaba daqui a 18 meses.

Vai ser um festão digno do slogan do parque, que é ‘Onde Sonhos Se Tornam Realidade’. E deverão vir convidados do mundo todo. Afinal de contas, 52 milhões de pessoas visitam anualmente os parques temáticos e hotéis da Disney.

Nesta que pode ser descrita como a região mais divertida da Terra, existem quatro parques temáticos, dois parques aquáticos, 27 resorts temáticos, dois spas e centros de ginástica, cinco campos de golfe, e outros locais de lazer, esporte, compras e entretenimento. Um mundo da magia!

Dentro desse complexo enorme o Magic Kingdom foi o primeiro parque. Depois veio Epcot Center, Disney''s Hollywood Studios e Disney''s Animal Kingdom, todos inaugurados entre anos de 1980 e 1990.

Todo esse complexo foi desenvolvido por Walter Elias Disney, mais conhecido como Walt Disney.

Mas como uma baita celebração, em homenagem aos 50 anos do parque, quem estiver por lá – e para isso acontecer é necessário fazer planejamento financeiro com toda família, já que não é um passeio barato – pode conferir apresentações noturnas, decoração em todo complexo e também novas atrações.

NO BRASIL

Ir para a Disney requer muito bate papo com a família e planejamento em diversos sentidos. Desde a documentação até a questão sanitária por causa da Covid-19

Se ainda não for possível fazer a viagem, será possível conferir uma programação completa da Disney pelo serviço de streaming por assinatura da Disney+, por lá é possível assistir conteúdos exclusivos da Pixar, Marvel e Star Wars e até National Geographic.

Turma está pronta para comemoração

Como os principais anfitriões da celebração, Mickey Mouse, Minnie e outros personagens como Pluto, Margarida e até o Pato Donald, além de todos os outros amigos, também estão prontos para curtir a celebração dos 50 anos dos parques.

A turminha vai vestir novos looks, criados exclusivamente, para a ocasião especial. Esses modelos comemorativos incluem bordados inspirados no castelo da Cinderella e nos fogos de artifício. Todos os funcionários do complexo de talezer também estarão envolvidos nessa grande comemoração e com roupas especiais.

OUTRAS ATRAÇÕES

Como tudo por lá é ‘mágico’, os ícones de cada parque temático também se transformarão em símbolos de magia ao anoitecer, ganhando vida como seu próprio brilho e carinho do público.

O castelo da Cinderella vai iluminar o Magic Kingdom Park com um brilho intenso e pó de pirlimpimpim.

Já no Disney''s Animal Kingdom, uma luz sairá da Tree of Life (a famosa e querida árvore do parque) enquanto vaga-lumes se reúnem para homenagear a natureza.

O Hollywood Tower Hotel, no Disney’s Hollywood Studios, será tomado por luzes que remetem à era da imaginação e da aventura.