Grande ABC registra mais quatro mortes pela Covid

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 00:01



O Grande ABC registrou ontem mais quatro mortes causadas pela Covid-19. Os dados foram divulgados pelas prefeituras de Santo André, de São Bernardo e de São Caetano – as demais cidades não divulgam os boletins epidemiológicos aos fins de semana. São Bernardo e São Caetano registram dois óbitos em cada cidade nas últimas 24 horas.

Ao todo, as sete cidades registram juntas 10.195 mortes causadas pelo vírus e 256.893 casos confirmados desde o início da pandemia. Conforme dados de ontem, 61 novos registros foram somados entre as três cidades que divulgaram os boletins. A região contabiliza 240.916 pessoas recuperadas da Covid-19.

ESTADO

O Estado de São Paulo registrou ontem menos de 2.500 internados por Covid-19 tanto em leitos de UTIs (Unidade de Terapia Intensiva) quanto nas enfermarias. A última data em que esses indicadores ficaram abaixo desta marca foi 5 de abril de 2020, ou seja, 18 meses atrás.

Atualmente, há 4.925 pessoas hospitalizadas pela doença, sendo 2.346 em UTI e 2.479 em leitos clínicos em todo o Estado. O número de pessoas nesses tipos de leitos chegou a ser seis vezes maior no pico da segunda onda da pandemia, no primeiro semestre do ano.

Desde a primeira confirmação da doença no Estado, houve 4.360.548 casos do vírus, destes, 4.146.071 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 448.724 foram internados e receberam alta hospitalar. Ocorreram também 149.078 óbitos durante a pandemia.

A taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado hoje é de 31,7% e na Grande São Paulo é de 38,4%.

PAÍS

Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 548 novas mortes pela Covid-19. O número de novas infecções notificadas foi de 13.972. No total, o Brasil tem 594.246 mortos e 21.340.776 casos da doença.