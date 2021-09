Roger Guedes exalta gol em lance treinado e vê Corinthians atrás de coisa grande

25/09/2021 | 21:26



Decisivo na vitória do Corinthians por 2 a 1 sobre o Palmeiras, neste sábado, na Neo Química Arena, em São Paulo, Roger Guedes comemorou muito o gol decisivo ao dizer que o lance fez parte de seu fôlego final, fruto de muito treinamento. "É uma bola que eu treino bastante, ainda mais o atacante de beirada que joga com o pé trocado. Era a última força que tinha e fui feliz no chute. Estou muito feliz com a vitória, a minha primeira no Corinthians", disse o atacante, em entrevista ao canal Première FC.

"A gente está entrosando ainda, chegamos para somar, ajudar o máximo possível, sabemos que está montando uma equipe boa. Quem está entrando está ajudando também. Estou muito feliz aqui, me acolheram bem, é minha casa. Espero que a gente conquiste coisas grandes no campeonato", prosseguiu o jogador, que agora tem três gols pelo Corinthians - fez o do empate por 1 a 1 com o Juventude.

Roger Guedes reivindicou para si todos os gols marcados no clássico. Em tom de brincadeira, o atacante lembrou que participou do único gol do Palmeiras e ainda teve um tento anulado. Ao ser questionado sobre seus três gols, ele corrigiu e falou: "Foram quatro, né? O deles também bateu em mim", lembrou o jogador. No lance, o chute de Gabriel Menino desviou no jogador e enganou Cássio, que não conseguiu defender.

Ex-jogador do Palmeiras, onde teve rusga com o volante/zagueiro Felipe Melo e relação conturbada com o elenco, Roger Guedes viveu o seu quinto Dérbi na carreira - o primeiro pelo Corinthians.