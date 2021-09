Róger Guedes decide na vitória do Timão sobre o Palmeiras

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021 | 21:05



O Corinthians contou com o talento e os gols do ex-palmeirense Róger Guedes para voltar a vencer no Brasileirão e colocar fim a um incômodo tabu contra o Verdão. O camisa 123, que pela primeira vez enfrentou o ex-time atuando pelo Timão, marcou duas vezes, dando a vitória aos comandados de Sylvinho na Neo Química Arena.



O placar de 2 a 1 em casa encerra sequência de três empates no torneio nacional. E também finda jejum de sete partidas sem triunfar sobre um de seus maiores rivais – foram quatro derrotas e três empates desde julho do ano passado. O Corinthians foi aos 33 pontos, na sexta colocação.



Para os palmeirenses, a derrota fora de casa faz os comandados de Abel Ferreira permanecerem na vice-liderança (com 38 pontos), mas distantes do líder Atlético-MG e coloca pressão para o confronto contra esse mesmo Galo, na terça-feira, pelo duelo de volta das semifinais da Copa Libertadores. Na ida, no Allianz Parque, o Verdão ficou no 0 a 0 e precisa vencer ou empatar com gols para novamente figurar na final da competição continental.



Sylvinho lançou ao campo o badalado quarteto que reforçou a equipe no meio do ano: Giuliano, Renato Augusto, Willian e Róger Guedes. Mas, na primeira etapa, quem roubou a cena foi o garoto Gabriel Pereira. A cria da base corintiana mostrou desenvoltura estando entre os titulares, deu muito trabalho a Renan e participou das principais jogadas ofensivas. O Verdão também trocava passes e assustou o goleiro Cássio em algumas ocasiões.



A partida bem disputada foi brindada com gol de Róger Guedes aos 20 minutos do primeiro tempo. Renato Augusto recuperou a bola na ponta esquerda e cruzou para a área. Giuliano ajeitou para o atacante, de primeira, chutar cruzado, de esquerda, sem chances para Weverton.



O gol deu ao Corinthians confiança para trabalhar as ações ofensivas. Em um contra-ataque, Willian rolou para Róger Guedes, que cortou para o meio e anotou o segundo. O gol foi anulado em impedimento por centímetros – posição irregular confirmada pelo VAR.



No fim da primeira etapa, o Palmeiras empatou. Depois de escanteio, a bola sobrou para Gabriel Menino, que chutou da entrada da área e contou com desvio em Róger Guedes.



No segundo tempo o nível de intensidade caiu. O Verdão apostava – e preocupava – nas bolas paradas. Mas o Timão chegou ao gol da vitória em linda jogada de Róger Guedes pela esquerda. O camisa 123 cortou Menino e chutou forte no ângulo de Weverton.