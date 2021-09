Renato Gaúcho poupa cinco titulares do Flamengo para jogo contra o América-MG

25/09/2021 | 20:34



De olho na segunda partida contra o Barcelona-EQU, em Guayaquil, pelas semifinais da Copa Libertadores, o técnico Renato Gaúcho decidiu poupar cinco titulares para o jogo deste domingo diante do América-MG, marcado para as 11 horas. A delegação flamenguista desembarcou neste sábado em Belo Horizonte, onde enfrentará os anfitriões no estádio Independência sem a presença de Diego Alves, Isla, David Luiz, Éverton Ribeiro e Gabriel.

Existia a expectativa de que o lateral-esquerdo Filipe Luís e o meia uruguaio Arrascaeta, até então entregues ao departamento médico, fossem relacionados, mas eles também não viajaram. Isso porque a comissão técnica decidiu preparar a dupla fisicamente para a partida contra o Barcelona-EQU, que será disputada já nesta quarta-feira, no Equador. O zagueiro Rodrigo Caio, suspenso, é outro desfalque.

Já Andreas Pereira, titular nos últimos quatro jogos, deve começar no banco de reservas. Assim, Diego deve ficar com a vaga de titular, voltando a atuar após quase um mês, já que a última vez que ele esteve em campo foi na vitória por 4 a 0 sobre o Santos, no final de agosto, quando se lesionou. O meia foi relacionado na vitória por 2 a 0 sobre o Barcelona-EQU, no jogo de ida, mas não entrou.

Apesar de estar priorizando a Libertadores, o Flamengo precisa se recuperar no Brasileirão, pois foi derrotado por 1 a 0 pelo Grêmio na rodada passada e se distanciou da briga pela liderança. Atualmente, a equipe ocupa a terceira colocação, com 34 pontos, e tem chances de deixar o G4 caso não consiga vencer o América-MG.

Renato Gaúcho deve escalar o time com Gabriel Batista; Matheuzinho, Gustavo Henrique, Bruno Viana (Léo Pereira) e Renê; William Arão, Thiago Maia, Diego e Vitinho; Bruno Henrique e Pedro.