É preciso romper com alta de violência contra mulher desde posse de Bolsonaro, diz Janaina

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



26/09/2021 | 00:01



Em busca de se tornar candidata do Partido Novo ao Senado por São Paulo na eleição do ano que vem, a vereadora paulistana Janaina Lima avaliou que houve crescimento no volume de feminicídio e discriminação contra a mulher desde que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) chegou ao poder e que um mandato feminino do Estado mais rico da Federação seria essencial para combater essa pauta.

Durante visita ao Diário, Janaina revelou que explodiu quantidade de ofensas a ela nas redes sociais – a ponto de a parlamentar criar o quadro ‘haters da semana’, no qual, por suas mídias, apresenta os comentários mais depreciativos.

“Houve aumento claro, os dados são públicos. Houve alta de feminicídio e de todos os indicadores de violência contra a mulher a partir disso (vitória de Bolsonaro). A agressividade nas redes sociais tem crescido demais. Hoje as pessoas só querem falar, não conseguem ouvir”, criticou. “Precisamos resgatar o debate democrático em defesa das nossas instituições, da nossa democracia e liberdade de expressão. São valores que custaram muito. Nossos antepassados pagaram até com a vida para que a gente pudesse desfrutar de democracia. Hoje, inacreditavelmente, vemos pessoas pedido ditadura. Precisamos romper com isso.”

Janaina, que está sem seu segundo mandato na Câmara de São Paulo, avalia como fraca a atuação dos senadores paulistas – hoje a bancada do Estado é formada por Mara Gabrilli (PSDB), José Aníbal (PSDB, no lugar do licenciado José Serra, PSDB) e Alexandre Luiz Giordano (MDB, que herdou a vaga de Major Olímpio, morto por Covid em março).

“Não é possível admitir que um Estado com o tamanho e força de São Paulo não tenha protagonismo na CPI da Covid no Senado. Não temos o presidente (que é Omar Aziz, PSD, do Amazonas) nem a relatoria (com Renan Calheiros, MDB, de Alagoas). A gente não vê nenhum senador de São Paulo pautando temas relevantes. É preciso devolver o protagonismo a São Paulo”, criticou. “Temos um Senado acovardado, infelizmente.”

“Fui a primeira mulher eleita pelo Novo. Tenho confiança que serei a primeira senadora do Novo por São Paulo”, projetou a vereadora paulistana. “É preciso sonhar sempre. Quem não sonha, não tem como chegar lá. E acredito que é possível chegar lá”, afirmou Janaina, ao ser questionada sobre os potenciais adversários na eleição do ano que vem – há especulação sobre Paulo Skaf (MDB) e José Luiz Datena (sem partido), por exemplo, concorrerem à vaga única aberta neste pleito.

Aos 37 anos, Janaina viu sua votação crescer entre as eleições de 2016 e 2020. Na estreia nas urnas, obteve 19.425 votos. No ano passado, 30.931 adesões, o 24º melhor desempenho na corrida eleitoral por cadeira na Câmara da Capital.