Homem reage a assalto e mata suspeito em São Bernardo

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021 | 16:37



Na noite deste sexta-feira (24), um rapaz, morador do bairro Santa Terezinha, em São Bernardo, reagiu a um assalto e matou um suspeito após tentar sua moto. O rapaz, que é agente de trânsito e atirador esportivo, foi abordado por quatro indivíduos quando chegava em casa. Segundo boletim de ocorrência, o rapaz voltava do estande de tiros e não se feriu. Os outros três suspeitos fugiram do local.

Um circuito de câmeras de segurança flagrou toda a ação e mostra a vítima parada em um semáforo com a moto e os indivíduos surgem na sequência anunciando o assalto. A moto da vítima está avaliada em mais de R$ 60 mil. Durante a ação, ainda houve luta corporal entre a vítima e um dos criminosos que logo percebeu que o rapaz que estava armado.

O caso foi registrado no 1º DP de São Bernardo.