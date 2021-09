Eduardo Leite tem os 5S da boa política, afirma prefeito de São José dos Campos

Da Redação

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021 | 16:26



O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), recebeu elogios de Felicio Ramuth (PSDB), prefeito de São José dos Campos, em evento realizado na manhã deste sábado, em São José dos Campos, com lideranças do Vale do Paraíba. “Leite não é praticante da velha ou da nova política, ele é representante da boa política, composta pelo que chamo de sistema 5S. Nele estão Seriedade, Sinceridade, Simplicidade e Sensibilidade Social”, afirmou Ramuth, no ato de apoio ao governador nas prévias tucanas para definição do presidenciável do partido.

O deputado federal Eduardo Cury (PSDB) também esteve presente no evento e ressaltou que, para construir, é preciso tolerância e respeito a opiniões diversas. “É um gesto de louvor de Eduardo se colocar à disposição em um momento de tanta dificuldade no nosso país. Estamos fazendo algo para as próximas gerações e não vale a pena ganhar sobre qualquer custo”, pontuou.

Após declarar apoio a Eduardo Leite em coletiva de imprensa na terça-feira, o prefeito de Santo André, Paulo Serra, se manifestou durante o evento: “A decisão por começar pela cidade de São José dos Campos, no Estado de São Paulo, se dá por ser uma região que tem histórico administrativo de construção, que busca por políticas públicas transformadoras e que dialogam com as pessoas. O mesmo perfil consolidador e realizados que temos no candidato às prévias pelo PSDB, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Um início importante nesta jornada que marca escolha do candidato pelo partido”.

Durante o encontro, o governador gaúcho foi recebido por lideranças tucanas e respondeu a perguntas de apoiadores. Leite também apresentou sua visão de mundo. “Não estou disputando as prévias para ser contra um ou contra outro. A política deve ser feita para as pessoas, pelo que toca na vida delas”, disse.

Na visão de Leite, a polarização posta pelas pré-candidaturas de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) é aspecto a ser combatido nas eleições de 2022. “O PSDB precisa discutir a candidatura que melhor vai se conectar com a realidade que temos. Não vamos construir um novo país sendo um terceiro polo de ataque nesta polarização. A eleição que vem aí não pode ser contra alguém, precisa ser a favor do Brasi.”, falou.