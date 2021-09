Ribeirão Pires entregou o primeiro Bike Park do Grande ABC

Da Redação

25/09/2021 | 16:12



A Prefeitura de Ribeirão Pires inaugurou neste sábado (25) o primeiro Bike Park do Grande ABC, localizado na Rua Conde de Sarzedas, anexo ao Parque Municipal Professor Luiz Carlos Grecco. O evento de entrega recebeu mais de 250 ciclistas de várias regiões de São Paulo, que puderam conferir em primeira mão o circuito totalmente gratuito que ficará aberto à população todos os dias da semana, das 7h às 22h.

O trajeto do Bike Park, que dispõe de 600 metros lineares de circuito, exige diferentes níveis de habilidade dos ciclistas, promovendo trechos de ultrapassagens, curvas rápidas e trilhas estreitas. “Prestigiar o Bike Park foi incrível”, detalha o ciclista ribeirão-pirense Jadir Andrade dos Reis. “Muita adrenalina em solo barroso, e o melhor de tudo foi ter um contato com a natureza, com um clima maravilhoso e arborizado”, finalizou.

O desenvolvimento do percurso do Bike Park foi realizado com a contribuição de ciclistas profissionais e amadores da cidade, bem como da utilização de mão de obra da Prefeitura de Ribeirão Pires, com o apoio das secretarias de Esportes, de Meio Ambiente e de Zeladoria e Manutenção Urbana. A estrutura de todo o circuito seguiu as orientações da International Mountain Bicycling Association para a criação de trilhas sustentáveis que não agridam o meio ambiente, mas que se integrem à região.

"Este equipamento estava em nosso plano de governo, bem como diversas ações de fomento ao esporte e turismo da cidade. O Bike Park complementa o Marco Zero, entregue no início do ano, e que dá acesso às trilhas existentes na Estância, e hoje temos o 1º Park Bark da região do Grande ABC", declarou o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, durante o evento.

Segundo o presidente da Câmara, Guto Volpi, a Prefeitura vem estruturando diversas ações para o fortalecimento do esporte e turismo na cidade, como foi a Volta Ciclística Internacional do Grande ABC, realizada em conjunto com a Federação Paulista de Ciclismo. “Essa parceria vai trazer para Ribeirão Pires uma verba de 250 mil reais para fomento do ciclismo na Estância. Uma cidade inteligente pensa em ciclismo como esporte e como mobilidade urbana, e dá suporte aos praticantes da modalidade. Ainda virão muitas ações para a nossa cidade, temos ainda muito trabalho pela frente", declarou.