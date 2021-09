Maisa Silva e Marília Mendonça brilham no primeiro dia do festival Tudum, da Netflix. Veja!

25/09/2021 | 16:11



O Tudum começou! Na última terça-feira, dia 3, a Netflix deu início ao Tudum, festival digital da plataforma de streaming. Logo na noite de estreia, Maísa Silva comandou o evento e ainda se animou com a sofrência de Marília Mendonça, que animou o público via internet com muita música sertaneja.

Para a ocasião, Maísa, que recentemente foi contratada pela plataforma, apareceu com dois looks diferentes. No tapete vermelho, Maísa arrasou no jeans cheio de aplicações de Isabela Capeto e uma camisa com manga bufante e aplicações em renda da Gucci. Já no palco, Maísa apostou em um look preto, com detalhes transparentes e estampa floram de Simone Rocha. A artista foi vestida pela stylist Rita Lazzarotti.

Já Marília Mendonça apostou em um vestido vermelho, bem chamativo e de comprimento mídi.