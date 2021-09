Liziane Gutierrez chama Nego do Borel de insuportável e Erasmo Viana de machista

25/09/2021 | 16:11



Liziane Gutierrez participou na última sexta-feira, dia 24, do quadro A Fazenda: Última Chance, no programa A Hora do Faro e a socialite resolveu falar tudo o que não havia dito durante a atração - os peões mais atacados foram Nego do Borel e Erasmo Viana. Eita!

Segundo Liziane, que foi a primeira eliminada do reality, o ex-marido de Gabriela Pugliese é um dos piores participantes da competição e ela afirmou que o rapaz é grosseiro e machista - lembrando que, durante uma descontração entre os peões, o empresário chegou a perguntar se a influenciadora se masturbaria pensando em algum dos homens da casa e foi massacrado na web.

E não parou por aí! Gutierrez também alfinetou Nego do Borel:

- Acho ele [Nego do Borel] engraçado, mentiroso, dissimulado e insuportável, afirmou.