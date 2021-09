Thiaguinho e Carol Peixinho se vacinam no mesmo carro e aumentam suspeitas de que estão juntos

25/09/2021 | 16:10



Thiaguinho aproveitou a tarde da última sexta-feira, dia 24, para tomar sua segunda dose da vacina contra a Covid-19. O cantor publicou um breve vídeo nos Stories de seu Instagram do momento em que, dentro de seu carro, recebeu o imunizante.

Outra pessoa que foi tomar a segunda dose no mesmo dia foi Carol Peixinho, que também publicou o momento em seu Instagram. Coincidência? Longe disso! Os internautas rapidamente notaram que os dois estavam no mesmo carro, o cantor, no banco do motorista, e a empresária, no banco do passageiro.

Essa constatação foi possível porque o interior das portas que apareceram nos vídeos de cada um era igualzinho. A internet não deixa nada passar despercebido mesmo, né?

A suspeita de que algo está rolando entre os dois não é de hoje. Segundo a colunista Fábia Oliveira, a baiana publicou um vídeo há algum tempo em seus Stories no qual filmava sua amiga Hariany Almeida, e nele era possível ver o celular da Carol exibindo tela de mensagens privadas do Instagram, e uma das conversas era justamente com Thiaguinho.

Mas afinal, será que está rolando? Pelo jeito vamos ter que esperar para descobrir, né?